Everton-Sunderland domenica 17 maggio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 16:00 si disputerà la partita tra Everton e Sunderland, due squadre che occupano rispettivamente il decimo e il dodicesimo posto nella classifica di Premier League. A due giornate dalla conclusione del campionato, l’Everton ha un punto di vantaggio sul Sunderland. Il settimo posto dista quattro punti, mentre l’ottavo è a due punti di distanza. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati, offrendo un’anticipazione su un match che potrebbe influenzare le posizioni finali in classifica.

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La classifica di Premier League a due giornate dalla fine ci dice che l’Everton è 10° e il Sunderland 12°, staccato di un punto, con settimo posto che di trova quattro punti al di sopra della posizione occupata dagli uomini di David Moyes, un po’ troppi forse, mentre l’ottavo è solo a +2. Se il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Sunderland (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EVERTON vs SUNDERLAND 1-1 | 2026 FA Cup | Match Highlights Sullo stesso argomento Brentford-Crystal Palace (domenica 17 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Brentford, attualmente ottavo nella classifica di Premier League, prima di affrontare il Crystal Palace saprà chi ha vinto la FA Cup e questo non... Wolverhampton-Sunderland (sabato 02 maggio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wolverhampton è già aritmeticamente retrocesso e resta su tre sconfitte di fila con otto gol subiti e zero segnati, non sembra più insomma la... I funzionari hanno annunciato per la partita di Sunderland - Tony Harrington [VAR] ha espulso Idrissa Gana Gueye all'inizio di questa stagione ad Old Trafford. L'Everton non ha mai vinto una partita di Premier League con John Brooks [arbitro] a dirigere. #EFC reddit Premier League, l'Everton frena la corsa del Sunderland. Pari da sbadigli in LigaAllo Stadium of Light piccola impresa dell'Everton dei Friedkin, che rallenta la corsa dello scatenato Sunderland, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Wolverhampton e Chelsea, e che in ... corrieredellosport.it