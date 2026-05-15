Durante la semifinale dell'Eurovision, si sono verificati vari problemi tecnici e polemiche. Un concorrente ha accusato un presunto sabotaggio digitale che avrebbe influenzato la qualità del suo audio, sollevando dubbi sulla regolarità delle operazioni tecniche. Nel frattempo, l’Ucraina è riuscita a superare la fase di qualificazione nonostante un errore acustico durante la performance, confermando la sua posizione tra i finalisti. La serata è stata accompagnata da diverse segnalazioni di disfunzioni e contestazioni da parte di alcuni partecipanti.

? Domande chiave Perché Sal accusa la tecnologia di aver sabotato la sua voce?. Come ha fatto l'Ucraina a superare la semifinale dopo l'errore acustico?. Chi sono i dieci artisti che hanno conquistato il pass per la finale?. Quali grandi favoriti si aggiungeranno alla sfida finale di sabato?.? In Breve Alis dell'Ucraina accede alla finale nonostante un errore tecnico sugli acuti.. I dieci qualificati sono Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Ceca.. Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Austria si aggiungono ai finalisti di sabato.. Finlandia, Serbia e Croazia rappresentano i principali sfidanti per il podio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision, caos in semifinale: Sal lamenta un complotto digitale

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