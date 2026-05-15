Sabato sera alle 21:30 si gioca la partita tra Estoril e Benfica, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote dei bookmaker in evidenza. Il Benfica, che aveva recuperato posizione in classifica e aveva superato lo Sporting nel secondo posto, ha ottenuto una vittoria nelle ultime giornate. Tuttavia, la partita si svolge in un momento in cui le possibilità di raggiungere determinati obiettivi sembrano ridotte. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a fare bene.

Il Benfica era riuscito a rimettere in piedi la stagione, soffiare il secondo posto allo Sporting e aveva delle prospettive di fare un mercato ambizioso, con i soldi della Champions League: nelle ultime due partite, invece, le Aquile hanno dilapidato un tesoro enorme, prima buttando una partita già vinta in casa del Famaliçao e poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aquile vittoriose ma ormai è tardi?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BENFICA 3-1 ESTORIL BENFICA COMEÇA O ANO COM VITÓRIA NUM HAT-TRICK DE PAVLIDIS!

Sullo stesso argomento

Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose ma ormai è tardi?Il Benfica era riuscito a rimettere in piedi la stagione, soffiare il secondo posto allo Sporting e aveva delle prospettive di fare un mercato...

Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados alla ricerda di un miracoloIl Benfica era riuscito a rimettere in piedi la stagione, soffiare il secondo posto allo Sporting e aveva delle prospettive di fare un mercato...

Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Encarnados alla ricerda di un miracolo ift.tt/mdTZnHc #scommesse #pronostici x.com

L'uscita di Mourinho dal Benfica sta diventando sempre più reale, Marco Silva è l'opzione preferita per prendere il lavoro ed è a conoscenza dell'interesse. reddit

Pronostico Benfica-Estoril, Di Maria e compagni favoriti per i bookieIl super derby di Lisbona contro lo Sporting (29 dicembre) può e deve attendere. Prima il Benfica deve sbrigare un’altra pratica, chiamata Estoril, in uno dei tre posticipi della 15ª giornata del ... tuttosport.com

Il Benfica di Di Maria all'assalto dell'Estoril: ecco il pronosticoIl super derby di Lisbona contro lo Sporting (29 dicembre) può e deve attendere. Prima il Benfica deve sbrigare un’altra pratica, chiamata Estoril, in uno dei tre posticipi della 15ª giornata del ... corrieredellosport.it