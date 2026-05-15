Estoril-Benfica sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Aquile vittoriose ma ormai è tardi?

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si gioca la sfida tra Estoril e Benfica. Le Aquile avevano riacceso le speranze di un buon finale di campionato, riuscendo a superare lo Sporting nel piazzamento. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con quote e pronostici che indicano favoriti i blau e bianchi. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con il Benfica che cerca di consolidare il secondo posto ormai quasi acquisito.

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Il Benfica era riuscito a rimettere in piedi la stagione, soffiare il secondo posto allo Sporting e aveva delle prospettive di fare un mercato ambizioso, con i soldi della Champions League: nelle ultime due partite, invece, le Aquile hanno dilapidato un tesoro enorme, prima buttando una partita già vinta in casa del Famaliçao e poi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Estoril-Benfica (sabato 16 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile vittoriose ma ormai è tardi?
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