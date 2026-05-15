Esplosione nella stazione ferroviaria di Giarre | distrutto un totem per i biglietti

Nella notte, intorno alle 2, un ordigno è stato fatto detonare all’interno della stazione ferroviaria di Giarre. L’esplosione ha causato la distruzione di un totem per i biglietti, provocando danni alla struttura. Non ci sono state segnalazioni di altre conseguenze o feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. La stazione rimane chiusa al momento, in attesa di ulteriori verifiche.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordigno fatto detonare nella notte. Momenti di tensione nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre, dove intorno alle 2 del mattino è stato fatto esplodere un ordigno all’interno della struttura. L’esplosione ha preso di mira un totem automatico per l’acquisto dei biglietti, che è stato completamente distrutto dalla deflagrazione. Nonostante la violenza dell’esplosione, non si registrano feriti. Intervento delle forze dell’ordine. Subito dopo l’accaduto sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria, insieme agli artificieri e alla Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’attentato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esplosione nella stazione ferroviaria di Giarre: distrutto un totem per i biglietti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il disastro ferroviario di Viareggio Sullo stesso argomento Esplosione nella notte a Napoli: distrutto un negozio a FuorigrottaPaura in via Nino Bixio, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: deflagrazione all’interno di un esercizio commerciale. Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozioBoato alle prime ore del mattino in via Nino Bixio: la deflagrazione sventra un esercizio commerciale. Bomba carta alla stazione di Giarre: indagini in corsoUna bomba carta per scassinare la cassaforte della biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Giarre, in provincia di Catania. meridionews.it le forze russe hanno colpito la stazione solare di #pokrovskaya, le infrastrutture ferroviarie a #dnipropetrovsk e una stazione di servizio a #krynychky, nella regione di #dnipropetrovsk. esplosioni sono state registrate a #fastov e #bila tserkva, nella regione di #k x.com Giarre, presa d’assalto la stazione ferroviaria nella notte: distrutto il totem, si cercano i responsabiliPolizia - foto Adnkronos Nella notte appena trascorsa, un ordigno è stato fatto esplodere ... msn.com