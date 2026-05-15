Esplosione nella stazione ferroviaria di Giarre | distrutto un totem per i biglietti
Nella notte, intorno alle 2, un ordigno è stato fatto detonare all’interno della stazione ferroviaria di Giarre. L’esplosione ha causato la distruzione di un totem per i biglietti, provocando danni alla struttura. Non ci sono state segnalazioni di altre conseguenze o feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili. La stazione rimane chiusa al momento, in attesa di ulteriori verifiche.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordigno fatto detonare nella notte. Momenti di tensione nella notte alla stazione ferroviaria di Giarre, dove intorno alle 2 del mattino è stato fatto esplodere un ordigno all’interno della struttura. L’esplosione ha preso di mira un totem automatico per l’acquisto dei biglietti, che è stato completamente distrutto dalla deflagrazione. Nonostante la violenza dell’esplosione, non si registrano feriti. Intervento delle forze dell’ordine. Subito dopo l’accaduto sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria, insieme agli artificieri e alla Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’attentato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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