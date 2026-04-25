Napoli esplosione nella notte a Fuorigrotta | distrutto un negozio

Nella notte a Fuorigotta, in via Nino Bixio, si è verificata un'esplosione che ha danneggiato gravemente un negozio. Il boato ha svegliato i residenti e causato danni alla struttura commerciale, lasciando alcuni detriti sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e le verifiche del caso. Nessuna informazione sulle cause dell'esplosione è stata ancora resa nota.

Boato alle prime ore del mattino in via Nino Bixio: la deflagrazione sventra un esercizio commerciale. Nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti. Indagini in corso. Il boato alle prime ore del mattino del mattino. Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dove nelle prime ore del mattino una violenta esplosione ha scosso via Nino Bixio, svegliando di colpo residenti e vicinato. Un boato improvviso, seguito dal crollo di vetrine e strutture, ha segnato l’inizio di una scena che molti hanno descritto come surreale. Ad andare distrutto è stato un negozio, completamente sventrato dalla deflagrazione. Solo per un caso fortunato non si registrano vittime o feriti, ma lo spavento tra i residenti del palazzo sovrastante, che a quell’ora dormivano, è stato enorme.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozio Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozio Notizie correlate Esplosione nella notte a Napoli: distrutto un negozio a FuorigrottaPaura in via Nino Bixio, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: deflagrazione all’interno di un esercizio commerciale. Esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un salone di parrucchiere, paura tra i residentiABBONATI A DAYITALIANEWS Boato improvviso nel quartiere occidentale di Napoli Un’esplosione avvenuta nel cuore della notte ha causato gravi danni in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un negozio; Un boato sveglia tutto il quartiere: l'esplosione nel cuore della città; Boato nella notte a Marigliano: ladri fanno esplodere il bancomat e rubano la cassaforte; Napoli, esplosione in un negozio a Fuorigrotta: l'esercizio completamente distrutto. Esplosione nella notte a Fuorigrotta: distrutto un salone di parrucchiere, danni a due locali in via Nino BixioUn’esplosione nella notte ha provocato ingenti danni in via Nino Bixio, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, zona Ovest. Il boato ha terrorizzato i residenti, alcuni dei quali si sono riversati in ... fanpage.it Napoli, esplosione nella notte a Fuorigrotta, distrutto un negozio di barbiere: ipotesi fuga di gasUn violentissimo scoppio ha svegliato di soprassalto i residenti del quartiere Fuorigrotta. Teatro dell’esplosione via Nino Bixio, dove un salone di barbiere è stato ... ilmattino.it NanoTV. . #Napoli- Hinterland, guerra di camorra: annullati due ergastoli, assolto Iazzetta per omicidio Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Porta in faccia da #Napoli Cosa filtra su #Lobotka x.com