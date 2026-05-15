Ergastolo definitivo per Iannoli | uccise 25enne nella guerra di mafia per il predominio di Vieste

La sentenza di ergastolo definitiva è stata emessa nei confronti di Giovanni Iannoli, riconosciuto colpevole dell’omicidio di un 25enne avvenuto il 25 aprile 2018. L’azione si inserisce in una faida tra due famiglie mafiose per il controllo del territorio di Vieste. Iannoli si è assunto la responsabilità dell’omicidio, avvenuto in un contesto di lotta tra i clan Raduano e Perna. La decisione giudiziaria conclude così un procedimento iniziato con l’arresto dell’imputato.

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