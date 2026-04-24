Uccise il genero e la nuora a Sant'Antimo ergastolo definitivo per Raffaele Caiazzo

La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Raffaele Caiazzo, che nel 2023 ha ucciso il genero e la nuora a Sant'Antimo. La decisione riguarda il ricorso presentato dagli avvocati dell’imputato, che è stato respinto. La sentenza diventa quindi definitiva, e non sono più possibili ulteriori impugnazioni. La vicenda riguarda un duplice omicidio avvenuto nel quartiere napoletano.

La Cassazione ha respinto il ricorso degli avvocati di Raffaele Caiazzo, condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, a Sant'Antimo (Napoli) nel 2023: la sentenza diventa definitiva.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uccise genero e nuora a colpi di pistola, ergastolo definitivoTempo di lettura: < 1 minutoErgastolo definitivo per Raffaele Caiazzo condannato alla massima pena, con isolamento diurno per trenta mesi, per... La discoteca non ha l’impianto antincendio, attività sospesa a Sant’AntimoI carabinieri hanno sospeso l'attività di una discoteca di Sant'Antimo (Napoli): dai controlli è emerso che il piano superiore era sprovvisto di... Approfondimenti e contenuti Uccise il genero e la nuora a Sant’Antimo, ergastolo definitivo per Raffaele CaiazzoLa Cassazione ha respinto il ricorso degli avvocati di Raffaele Caiazzo, condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Luigi Cammisa e Maria Brigida ... fanpage.it Uccise genero e nuora: ergastolo definitivoErgastolo definitivo per Raffaele Caiazzo condannato alla massima pena, con isolamento diurno per trenta mesi, per l'omicidio della nuora Maria Brigida Pesacane, 23 anni, e del genero Luigi Cammisa, 2 ... ilroma.net