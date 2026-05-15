Domani mattina alle 10 si terrà l’inaugurazione di un nuovo impianto fotovoltaico presso uno stabilimento situato nella zona di Arceto. L’impianto copre una superficie di 2 ettari e si trova sul tetto dello stabilimento. Emilia Wine ha deciso di investire sulla sostenibilità ambientale mediante questa installazione. L’evento coinvolge le autorità e i rappresentanti dell’azienda, che parteciperanno alla cerimonia di apertura. La struttura si trova nella zona industriale di Arceto.

Domani mattina sarà ufficialmente inaugurato, alle ore 10 nello stabilimento di Emilia Wine di Arceto, il nuovo impianto fotovoltaico collocato sul tetto della struttura, esteso per 2.200 metri quadrati e realizzato con un contributo dell’80% legato ai fondi Pnrr. Si tratta di un investimento che sfiora il milione di euro quello messo in campo da Emilia Wine, une delle più rilevanti strutture vitivinicole del sistema Confcooperative Terre d’Emilia. Il nuovo impianto fotovoltaico ha una potenza di 518 kWp, un sistema di accumulo da 112 kWh e dispone di 1.080 moduli fotovoltaici. Domani alla cerimonia interverranno il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi e il direttore di Confcooperative Agroalimentare Emilia-Romagna Paolo Bono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia Wine investe sulla sostenibilità ambientale. Domani l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico

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