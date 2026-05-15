Elezioni amministrative certificati per il voto assistito | gli ambulatori aperti e come ottenerli

In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, le autorità sanitarie hanno predisposto ambulatori presso la Medicina legale dell'Ausl. Questi centri saranno aperti per rilasciare certificazioni utili a permettere l'esercizio del voto assistito o per gli elettori che non possono muoversi autonomamente. Gli elettori interessati potranno recarsi negli ambulatori negli orari stabiliti per ottenere il documento necessario. Le procedure sono state comunicate per garantire l'accesso alle urne a tutti i cittadini.

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