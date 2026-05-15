Elezioni amministrative certificati per il voto assistito | gli ambulatori aperti e come ottenerli
In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, le autorità sanitarie hanno predisposto ambulatori presso la Medicina legale dell'Ausl. Questi centri saranno aperti per rilasciare certificazioni utili a permettere l'esercizio del voto assistito o per gli elettori che non possono muoversi autonomamente. Gli elettori interessati potranno recarsi negli ambulatori negli orari stabiliti per ottenere il documento necessario. Le procedure sono state comunicate per garantire l'accesso alle urne a tutti i cittadini.
In vista delle prossime elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio a Bondeno e Comacchio, saranno attivi gli ambulatori della Medicina legale dell'Ausl, per il rilascio della certificazione per l'ammissione al voto ‘assistito’ eo per l'elettore non deambulante.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
The Audit of Voter Suppression: Why Senate Bill 1383 is a Fiduciary Breach of the American Vote
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