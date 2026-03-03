Il 3 marzo 2026 si verifica un’eclissi lunare totale durante la Luna piena nota come Luna del Verme. In quella notte si potrà osservare la cosiddetta “Luna di Sangue”, un fenomeno che coinvolge tutte le fasi dell’eclissi. La visibilità di questo evento dipende dalla posizione geografica degli osservatori e dalla fase diurne o notturna. Le varie fasi e i momenti in cui saranno visibili sono stati già determinati.

Il 3 marzo 2026 la Luna piena, conosciuta come Luna del Verme, si trasforma in un raro spettacolo. Grazie all’eclissi totale sarà possibile assistere alla “ Luna di Sangue ”. Tuttavia, il fenomeno non interesserà l’Italia. Ecco alcune informazioni da conoscere. Fasi e orari dell’eclissi. Durante un’ eclissi lunare totale, la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul disco lunare e dando alla Luna una tonalità rossa mentre attraversa l’ombra terrestre. L’eclissi del 3 marzo si sviluppa in diverse fasi, misurate in tempo universale coordinato (UTC). Ricordiamo che il tempo universale coordinato (UTC) è lo standard orario internazionale di riferimento, basato sugli orologi atomici, che permette di indicare un momento preciso valido in tutto il mondo e da cui derivano i diversi fusi orari locali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A che ora sarà l’eclissi lunare di oggi? Tutte le fasi e dove si vedrà

Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio, dove si vede e a che ora(Adnkronos) – Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente.

C’è la Luna rossa il 3 marzo 2026, ma è un’eclissi totale che l’Europa non vedràIl prossimo 3 marzo 2026, il firmamento diventerà teatro di uno dei fenomeni più suggestivi dell’astronomia moderna: un’eclissi lunare totale.

Come Fotografare l'ECLISSI Lunare del 7 Settembre 2025

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A che ora sarà l’eclissi lunare di...

Discussioni sull' argomento Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti, l'ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti, i conduttori e chi vota stasera; Sanremo, la scaletta della 2a serata. Ospiti, conduttori e 15 cantanti: a che ora salgono sul palco; Scaletta Sanremo 2026, l'ordine di uscita e orari dei cantanti in gara nella prima serata; Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: tutti i portabandiera, tutte le nazioni - Elenco completo.

Nel giorno in cui tutte le opposizioni chiedono ai presidenti delle Camere di convocare con urgenza la Presidente del Consiglio sulla guerra in Iran, Giorgia Meloni parla in tv: "Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner e - facebook.com facebook

Le operazioni di Intelligence di #Israele. - Il Mossad ha hackerato tutte le telecamere del traffico a #Teheran per anni ed è riuscito a seguire le guardie del corpo di #Khamenei vicino al suo complesso. - Israele è anche riuscito a interrompere il segnale delle to x.com