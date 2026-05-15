È in Brianza l' azienda dei record | 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investiti

L’assemblea dei soci di BrianzAcque si è riunita giovedì 14 maggio presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, approvando all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025. Per il secondo anno consecutivo, l’azienda ha registrato un ricavo di 114,7 milioni di euro e ha investito oltre 62 milioni di euro. La società, con sede in Brianza, ha raggiunto record di risultato nel 2025.

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Quello del 2025 è stato un anno record per BrianzAcque. Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio l’assemblea dei soci si è riunita nella sede della Provincia di Monza e Brianza e ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2025. I numeri: ricavi a quota 114,7 milioni di euro, in aumento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Brianza l'azienda dei record: 254 milioni di fatturato, quasi 1.000 lavoratori e 10 stabilimentiMalgrado la crisi economica e geopolitica in Brianza c’è un’azienda che continua a crescere. È in Brianza l'azienda dei record: 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investiti ift.tt/i43wtFR ift.tt/7kjx1Mo x.com È in Brianza l'azienda dei record: 114,7 milioni di ricavo e oltre 62 milioni di euro investitiIl player del servizio idrico integrato di Monza e Brianza archivia un altro esercizio estremamente positivo, confermando la lungimiranza del percorso intrapreso – precisa BrianzAcque nel comunicato ... monzatoday.it Perché le grandi aziende scelgono di investire in Brianza e che cosa manca (per non farle scappare)Un Modello Brianza che tutta l'Italia ci invidia: ma per rimanere competitivi servono infrastrutture (e anche in fretta) ... monzatoday.it