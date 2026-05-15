È Giulia Zanotelli la nuova presidente di Aineva

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Zanotelli è stata nominata nuova presidente di AINEVA, l’Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione. Attualmente ricopre il ruolo di assessora provinciale agli Enti locali e coordina la Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La nomina è stata comunicata ufficialmente e Zanotelli assume il mandato in un momento di cambiamenti all’interno dell’associazione. La sua nomina segue una serie di passaggi formali previsti dal processo di selezione.

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Sarà Giulia Zanotelli – assessora provinciale agli Enti locali e coordinatrice della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – la nuova presidente di AINEVA, l’Associazione Interregionale di Coordinamento e Documentazione per i problemi inerenti alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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