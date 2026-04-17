Si parla di una possibile modifica nel nome della prossima Alfa Romeo Giulia, prevista per il 2027. Alcuni rumors suggeriscono che potrebbe essere rinominata Alfa Romeo 75, richiamando un modello storico dell’azienda. La scelta del nome avrebbe un forte impatto emotivo per gli appassionati, considerando che il nome Alfa Romeo 75 è associato a un modello di grande rilievo, tra gli ultimi a utilizzare la trazione posteriore prima dell’era Fiat.

Idea intrigante — però qui serve un minimo di realismo. Alfa Romeo 75 è un nome “sacro” per gli alfisti, legato all’ultima Alfa a trazione posteriore “vecchia scuola” prima dell’era Fiat. Usarlo oggi non sarebbe una semplice operazione nostalgia: sarebbe una promessa tecnica e caratteriale molto impegnativa. Detto questo, immaginare una nuova Alfa Romeo 75 al posto dell’Alfa Romeo Giulia è un esercizio interessantissimo — e più plausibile di quanto sembri, almeno sul piano del marketing. Cambio nome: avrebbe senso?. Alfa Romeo potrebbe farlo se volesse: segnare una rottura netta con la Giulia attuale. spingere su un’identità più heritage e analogica.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo 75 2027: e se la nuova Giulia cambiasse nome?

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