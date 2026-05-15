Dopo aver portato il suo Radical Optimism Tour in cinque continenti, Dua Lipa ha pubblicato un film-concerto e un album live che documentano le esibizioni più significative di questa tournée. Il film mostra le performance registrate durante gli appuntamenti più importanti, mentre l’album contiene le tracce eseguite sul palco. Entrambi i progetti sono stati resi disponibili al pubblico poco dopo la conclusione della tournée, offrendo ai fan la possibilità di rivivere le emozioni delle performance dal vivo.

Dopo aver attraversato cinque continenti con il suo Radical Optimism Tour, Dua Lipa trasforma la sua avventura live in un doppio progetto artistico: un film-concerto e un album live registrati durante i tre concerti sold out tenuti all’ Estadio GNP Seguros di Città del Messico il 1, 2 e 5 dicembre 2025. Il progetto si intitola “Dua Lipa Live From Mexico” ed è già attesissimo dai fan di tutto il mondo. Il film-concerto sarà disponibile in anteprima mondiale il 21 maggio alle 19:00 (ora italiana) sul canale YouTube ufficiale dell’artista, mentre l’album live arriverà sulle piattaforme di streaming il 22 maggio, pubblicato da Warner Records. Chi preferisce il formato fisico può già effettuare il pre-ordine: le copie arriveranno il 5 giugno. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dua Lipa Live From Mexico: il film-concerto e l’album live del Radical Optimism Tour da record

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