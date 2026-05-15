Una deputata del partito di maggioranza ha chiesto di rispettare le forze di polizia italiane, affermando che è ora di mettere fine alle critiche che si sono intensificate negli ultimi tempi. La richiesta arriva dopo un episodio che ha visto coinvolto un cittadino di origine africana, con un video che ha generato molte discussioni sui social e nei media. La questione ha riacceso il dibattito sulla relazione tra le forze dell'ordine e alcune frange della sinistra politica, che si sono mostrate più critiche rispetto al passato.

Seguendo l'esempio di quella statunitense, parte della sinistra italiana sta diventando sempre più ostile nei confronti delle forze dell'ordine. Tra i vari esempi che si possono citare ve ne è uno significativo: l'arresto di un cittadino italiano di origini senegalesi avvenuto a Milano nei scorsi giorni. L'operazione delle forze dell'ordine è avvenuta all'esterno di una locale, sotto gli occhi dei clienti e dei passanti. l'uomo è stato immobilizzato e ammanettato. E questo ha scatenato la reazione furiosa dei compagni. Tra loro Ilaria Salis, che si è subito fiondata su X per accusa la polizia di razzismo. A Dritto e rovescio, nelle puntata di giovedì 14 maggio, ecco tra gli ospiti Ylenia Lucaselli, deputata di FdI. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, Lucaselli spiana Diawara: "Basta, rispetto per la polizia italiana!"

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