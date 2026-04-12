Un viaggio dentro di noi con gli arcani maggiori dei tarocchi

Una mostra in Accademia Carrara esplora il significato degli arcani maggiori dei tarocchi, considerando come questi simboli rappresentino esperienze psichiche fondamentali. I carteggi esposti illustrano le immagini e i temi che compongono l'universo simbolico dei tarocchi, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro storia e sul ruolo che hanno avuto nel tempo. L'esposizione invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra immagini, simboli e percezione interiore.

Articolo. I tarocchi simbolizzano esperienze psichiche fondamentali. La mostra in Accademia Carrara, visitabile fino a giugno, può essere l’occasione per fare un cammino tra simboli e significati nascosti Negli anni delle scuole elementari ho vissuto vicino al parco Suardi e l’ho frequentato spesso con gli amici d’infanzia. Più recentemente, ho abitato alcuni anni dall’altro lato del parco, vicino all’Accademia Carrara, e il parco Suardi è un luogo a cui torno spesso molto volentieri: entrandoci mi pare di oltrepassare una soglia che mi porta in un passo contemporaneamente all’infanzia e all’età adulta, fuori dalla città, ma al suo centro. Spesso la vita ci riporta in luoghi in cui siamo stati e, similmente, situazioni che abbiamo già vissuto ci si ripresentano.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Un viaggio dentro di noi con gli arcani maggiori dei tarocchi Oroscopo e Tarocchi di Primavera 2026: i messaggi degli Arcani per tutti i segniLa Primavera 2026 apre una soglia sottile ma concreta: la natura si risveglia, i rami si tendono verso la luce e anche l’anima, in silenzio, cerca... Leggi anche: “Fino al fondo” di Chiara Greco: quando il viaggio più difficile è dentro di noi Capire i Sogni:La Mappa dell'Anima negli Archetipi dei Tarocchi