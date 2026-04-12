Un viaggio dentro di noi con gli arcani maggiori dei tarocchi

Da ecodibergamo.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra in Accademia Carrara esplora il significato degli arcani maggiori dei tarocchi, considerando come questi simboli rappresentino esperienze psichiche fondamentali. I carteggi esposti illustrano le immagini e i temi che compongono l'universo simbolico dei tarocchi, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro storia e sul ruolo che hanno avuto nel tempo. L'esposizione invita i visitatori a riflettere sul rapporto tra immagini, simboli e percezione interiore.

Articolo. I tarocchi simbolizzano esperienze psichiche fondamentali. La mostra in Accademia Carrara, visitabile fino a giugno, può essere l’occasione per fare un cammino tra simboli e significati nascosti Negli anni delle scuole elementari ho vissuto vicino al parco Suardi e l’ho frequentato spesso con gli amici d’infanzia. Più recentemente, ho abitato alcuni anni dall’altro lato del parco, vicino all’Accademia Carrara, e il parco Suardi è un luogo a cui torno spesso molto volentieri: entrandoci mi pare di oltrepassare una soglia che mi porta in un passo contemporaneamente all’infanzia e all’età adulta, fuori dalla città, ma al suo centro. Spesso la vita ci riporta in luoghi in cui siamo stati e, similmente, situazioni che abbiamo già vissuto ci si ripresentano.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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