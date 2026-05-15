Dove vedere Sinner in diretta oggi in chiaro

Al Foro Italico si aspetta con interesse la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro si terrà oggi e sarà trasmesso in diretta in chiaro, consentendo a chiunque di seguire il match senza necessità di abbonamenti o servizi a pagamento. La partita rappresenta un momento cruciale del torneo, con i due tennisti pronti a sfidarsi per un posto nella finale. La diretta sarà disponibile su diversi canali televisivi e piattaforme online.

Grande attesa al Foro Italico per la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo torna in campo oggi, venerdì 15 maggio, per inseguire la finale del torneo di Roma davanti al pubblico di casa. La sfida tra Sinner e Medvedev inizierà non prima delle ore 19 e sarà trasmessa sia in TV a pagamento sia in chiaro, permettendo a tutti gli appassionati di seguire il match live. Dove vedere Sinner-Medvedev oggi in TV e streaming. La semifinale degli Internazionali d’Italia sarà visibile: su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis per gli abbonati Sky. in streaming su Sky Go e NOW. gratis e in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Funweek.it

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