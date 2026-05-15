Dove vedere Darderi-Ruud | orario e canale tv L’Italia sogna il derby in finale

Da sport.quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo nei turni precedenti, Luciano Darderi si prepara a sfidare Casper Ruud negli Internazionali di Roma. La partita, che potrebbe decidere il suo passaggio in finale, si svolgerà domani e sarà trasmessa in diretta televisiva. Gli appassionati di tennis potranno seguire l'incontro sui canali sportivi dedicati, con inizio previsto per l’orario diurno. La sfida tra i due giocatori si annuncia combattuta, con i fan pronti a seguire ogni scambio dal vivo.

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Roma, 15 maggio 2026 - A dividere  Luciano Darderi  dall'accesso all'atto concluso degli Internazionali di Roma è rimasto solamente  Casper Ruud. Il Foro Olimpico sogna una finale con derby proprio fra il giocatore classe 2002 e  Jannik Sinner. Se dall'altoatesino era lecito aspettarsi un cammino del genere nella Capitale, il giocatore nato a Villa Gesell ha sorpreso tutti. Da testa di serie numero 18, Darderi è stato capace di raggiungere la prima semifinale a livello Masters 1000 della sua carriera. Nell'ultimo incontro disputato, il nostro portacolori ha eliminato la giovanissima promessa spagnola  Rafael Jódar, eliminandolo al termine di una battaglia durata tre set e oltre tre ore di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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