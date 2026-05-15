Dopo 133 anni Princeton si arrende all'IA | tornano i controlli in aula per evitare trucchi durante gli esami
Dopo oltre un secolo, l’università di Princeton ha deciso di sospendere il codice d’onore che consentiva agli studenti di sostenere gli esami senza supervisione. Questa scelta è stata presa in risposta all’aumento di casi in cui gli studenti hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per copiare durante le prove. La decisione prevede il ripristino dei controlli in aula, con l’obiettivo di prevenire l’uso di strumenti tecnologici non autorizzati durante gli esami. La modifica riguarda tutti i corsi dell’ateneo.
L'Università di Princeton ha sospeso il codice d'onore vecchio di 133 anni che permetteva agli studenti di sostenere gli esami senza la presenza di supervisori: troppi allievi usavano l'IA per copiare i test. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Il nuovo trucco degli studenti cinesi per passare gli esami: usare gli occhiali smart per copiare con l’IAMolti studenti stanno iniziando a comprare o noleggiare i nuovi modelli di smart glasses per copiare durante gli esami.
Trucchi per dormire meglio ed evitare l’insonnia, il neurologo Oldani: “Una cena leggera tre o quattro ore prima aiuta”L'insonnia colpisce circa 10 milioni di italiani e, se persistente, può causare seri danni alla nostra salute.
Dopo 133 anni Princeton si arrende all’IA: tornano i controlli in aula per evitare trucchi durante gli esamiL'Università di Princeton ha sospeso il codice d'onore vecchio di 133 anni che permetteva agli studenti di sostenere gli esami senza la presenza di supervisori ... fanpage.it
Princeton richiama i sorveglianti: l’IA ha rotto l’honor codePrinceton reintroduce la sorveglianza agli esami in aula dopo dati e ammissioni sul cheating con strumenti IA anche nei test in presenza. tomshw.it