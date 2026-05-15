Dopo 133 anni Princeton si arrende all'IA | tornano i controlli in aula per evitare trucchi durante gli esami

Dopo oltre un secolo, l’università di Princeton ha deciso di sospendere il codice d’onore che consentiva agli studenti di sostenere gli esami senza supervisione. Questa scelta è stata presa in risposta all’aumento di casi in cui gli studenti hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per copiare durante le prove. La decisione prevede il ripristino dei controlli in aula, con l’obiettivo di prevenire l’uso di strumenti tecnologici non autorizzati durante gli esami. La modifica riguarda tutti i corsi dell’ateneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui