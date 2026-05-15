Donazione all' oncoematologia pediatrica da Lions Club Re Teodorico e Bcc Roma
Ieri, 14 maggio, nella Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona, si è svolto l’evento intitolato “Speranza e Futuro - La relazione che cura”. Durante l’incontro, un Lions Club e una banca locale hanno annunciato una donazione destinata all’oncoematologia pediatrica. La cerimonia è stata aperta con interventi di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte, senza ulteriori dettagli sui numeri o sugli importi donati. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone interessate al tema della solidarietà e del sostegno ai bambini malati.
Ieri, 14 maggio, nella Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona si è tenuto l’evento dal titolo “Speranza e Futuro - La relazione che cura”. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per accendere i riflettori sulla lotta contro i tumori pediatrici, una delle sfide più. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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