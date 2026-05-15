Donazione all' oncoematologia pediatrica da Lions Club Re Teodorico e Bcc Roma

Ieri, 14 maggio, nella Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona, si è svolto l’evento intitolato “Speranza e Futuro - La relazione che cura”. Durante l’incontro, un Lions Club e una banca locale hanno annunciato una donazione destinata all’oncoematologia pediatrica. La cerimonia è stata aperta con interventi di rappresentanti delle organizzazioni coinvolte, senza ulteriori dettagli sui numeri o sugli importi donati. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone interessate al tema della solidarietà e del sostegno ai bambini malati.

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Ieri, 14 maggio, nella Sala Maffeiana dell’Accademia Filarmonica di Verona si è tenuto l’evento dal titolo “Speranza e Futuro - La relazione che cura”. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per accendere i riflettori sulla lotta contro i tumori pediatrici, una delle sfide più. 🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donazione del Lions clubFOLIGNO Vetri di Murano per illuminare il Comune di Foligno, a breve partiranno anche gli interventi per il restauro dell’antico portone. Leggi anche: Taranto, dalla Pigiama Run attrezzature per l’oncoematologia pediatrica Dai Lions Osimo 2mila euro per pet therapy a domicilio piccoli pazienti oncologiciLa Fondazione Ospedale Salesi ETS ha ricevuto dai Lions Osimo 2mila euro per l'oncologia pediatrica. La donazione è frutto del ricavato dello spettacolo solidale promosso dai Lions al Teatro La Nuova ... ansa.it La donazione dei Lions in pediatria. Uno spirometro e tanti giocattoliÈ arrivato un treno carico di… uno spirometro e tantissimi giocattoli per i piccolissimi ricoverati nella struttura complessa della Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, diretta da ... ilrestodelcarlino.it