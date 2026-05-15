L'allenatore dell'Inter ha annunciato ufficialmente che le ultime due partite della stagione saranno le sue ultime con la squadra. Non ha partecipato alle ultime gare e il club ha comunicato che il suo percorso con i nerazzurri si concluderà al termine di queste partite. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui piani futuri. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Le ultime due partite della stagione chiuderanno la sua avventura in nerazzurro Non ha giocato neanche un minuto della finale di Coppa Italia con la Lazio, in generale pochissimo quest’anno, ma quello dell’Olimpico – dopo lo Scudetto numero 21 – è il suo quarto titolo da quando veste la maglia nerazzurra. Quarto in tre anni, ma anche l’ultimo perché è destinato a salutare Appiano nel prossimo calciomercato estivo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Le prossime due partite di campionato saranno pure le ultimissime con l’Inter di Davide Frattesi. Tra il classe ’99 e il club di Oaktree c’è un accordo per separarsi al termine di questa stagione, dopo che già a gennaio si è andati a un passo dal divorzio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Doblete e addio Inter, annuncio ufficiale: “Conta il percorso”

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