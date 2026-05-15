Disegno di legge su nuove centrali nucleari Pavanelli 5Stelle | L' Umbria non esclusa dalla mappa delle aree
In Italia, si torna a parlare di nucleare con un disegno di legge riguardante nuove centrali nucleari. La proposta ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella di un rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha affermato come l'Umbria non sia esclusa dalla mappa delle aree interessate. La discussione si inserisce in un quadro in cui la crisi energetica, le sanzioni contro i Paesi produttori di gas e una maggioranza politica favorevole al ritorno del nucleare hanno riacceso l’attenzione su questa fonte energetica, dopo la chiusura delle centrali avvenuta agli inizi degli anni ’90.
La crisi energetica, le sanzioni agli Stati produttori di gas (come la Russia) e una maggioranza mai stata ostile a un ritorno del nucleare: in Italia il nucleare è tornato a muovere i primi passi, questo dopo la chiusura delle centrali all'inizio degli anni '90. A spingere verso una lunga marcia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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