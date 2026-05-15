Disegno di legge su nuove centrali nucleari Pavanelli 5Stelle | L' Umbria non esclusa dalla mappa delle aree

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, si torna a parlare di nucleare con un disegno di legge riguardante nuove centrali nucleari. La proposta ha suscitato reazioni politiche, tra cui quella di un rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha affermato come l'Umbria non sia esclusa dalla mappa delle aree interessate. La discussione si inserisce in un quadro in cui la crisi energetica, le sanzioni contro i Paesi produttori di gas e una maggioranza politica favorevole al ritorno del nucleare hanno riacceso l’attenzione su questa fonte energetica, dopo la chiusura delle centrali avvenuta agli inizi degli anni ’90.

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La crisi energetica, le sanzioni agli Stati produttori di gas (come la Russia) e una maggioranza mai stata ostile a un ritorno del nucleare: in Italia il nucleare è tornato a muovere i primi passi, questo dopo la chiusura delle centrali all'inizio degli anni '90. A spingere verso una lunga marcia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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