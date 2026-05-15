Dialoghi fra vivi e morti nella ’Antologia di Spoon River’ di Pelagotti

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo dei morti che dialoga con quello dei vivi, per metterne in scena limiti e piccolezze e contrasti: debutterà stasera alle 21 nell’oratorio di Mazzetta in via Foscolo 2 alla spezia la pièce ’Antologia di Spoon River, il paese che non c’è più’, con la sceneggiatura di Silvano Pelagotti, che ne ha firmato la regia insieme a Paola Settimini (info e prenotazioni: 340-5260706, biglietti disponibili anche prima dello spettacolo al botteghino). Sul palco sei attori – Enza Costa, Francesco De Antoni, Massimo Giorda, Lara Montepagani, Raffaello Piotto e lo stesso Pelagotti – daranno vita a quello che non viene considerato una riduzione al capolavoro di Lee Masters, ma piuttosto un lavoro a sé stante, che gli deve un riferimento intellettuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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