Diadora ha aspettato 80 anni per questa storica collaborazione

Dopo ottant'anni, Diadora ha annunciato una nuova collaborazione che segnerà un momento importante per il marchio. La partnership coinvolge diverse collezioni e sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane. I dettagli dell’accordo sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti o anticipazioni. La notizia è stata diffusa anche attraverso vari canali di comunicazione, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La collaborazione rappresenta un passo significativo nella storia del brand.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Diadora fa le sue cose da un bel po'. Molto prima di Nike e adidas, era già lì, a lavorare sodo e in silenzio dietro le quinte. Fondato nel 1948 a Caerano di San Marco – un paesino nel nord Italia – il marchio ha iniziato la sua storia producendo scarponi da montagna, per poi allargarsi al tennis, al calcio e al ciclismo. Non ha mai rincorso l'hype allo stesso modo dei suoi rivali più grandi ma, anche senza farlo, il brand si appresta a compiere il suo più grande ritorno di sempre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Diadora ha aspettato 80 anni per questa storica collaborazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mediobanca a 80 anni: tra eredità storica e sfida MpsMediobanca raggiunge gli 80 anni di storia, segnando un percorso di evoluzione che la porta oggi a confrontarsi con nuove trasformazioni, tra cui il... Leggi anche: Concerto del Primo Maggio, sul palco i Litfiba nella storica formazione degli anni '80