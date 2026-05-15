Il mondo del calcio locale si trova a dover fare i conti con un cambiamento importante dopo la retrocessione della squadra. Il tecnico che guidava la formazione ha deciso di rinunciare al contratto in questo momento, lasciando il club senza il suo allenatore. La sua decisione arriva a poche settimane dalla fine della stagione, in un momento di transizione per la società. Restano da capire le motivazioni che hanno portato alla scelta del tecnico e quali saranno le prossime mosse del club.

? Domande chiave Perché Buttu ha deciso di rinunciare al contratto proprio ora?. Quali sono le reali motivazioni dietro la scelta del tecnico?. Chi potrà sostituire l'allenatore per la nuova sfida in Eccellenza?. Come cambierà il progetto sportivo del Derhona senza il suo guida?.? In Breve Buttu ringrazia il presidente Cavaliere e il direttore Giachello per il rapporto durato.. La decisione segue la sconfitta nel playout contro il Gozzano domenica scorsa.. Il tecnico ingauno torna disponibile per nuove sfide nel mercato regionale.. La dirigenza di Tortona cerca un sostituto per la nuova stagione in Eccellenza.. Pietro Buttu e il Derhona si separano ufficialmente dopo la retrocessione in Eccellenza avvenuta domenica scorsa nel playout contro il Gozzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derthona, addio a Buttu dopo la retrocessione: finisce il ciclo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alessandria, finisce il ciclo con Merlo: addio dopo i trofei?? Cosa scoprirai Perché la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto proprio ora? Chi sarà l'erede tecnico scelto per guidare la squadra...

Spezia, addio alla Serie B: finisce l’età dell’oro con la retrocessione? Domande chiave Come ha influito l'errore di Mascardi sul destino degli aquilotti? Perché i tifosi dello Spezia non hanno potuto seguire la squadra?...

Derthona, rischio play out Buttu: Manca umiltàPrestazione pessima e rendimento in preoccupante calo per il Derthona, che nell'anticipo prepasquale di giovedì ha perso in casa (0-3) contro il Celle Varazze, un risultato che non ammette repliche e ... laprovinciapavese.gelocal.it

Derthona, sfida casalinga per raggiungere il Saluzzo Buttu: Squadra in crescitaSette vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi, 22 gol segnati, 22 subiti. Uno stato di servizio assolutamente equilibrato, ad una prima lettura dei numeri dei risultati del Derthona nel girone di andata che ... laprovinciapavese.gelocal.it