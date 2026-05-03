Alessandria finisce il ciclo con Merlo | addio dopo i trofei

Dopo una lunga collaborazione, il tecnico ha lasciato la squadra al termine della stagione, che ha visto il conseguimento di alcuni trofei. La società ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto, senza specificare i motivi. Ora si lavora per individuare il successore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. La scelta dell’erede è al centro delle attenzioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

?? Cosa scoprirai Perché la dirigenza ha deciso di interrompere il rapporto proprio ora? Chi sarà l'erede tecnico scelto per guidare la squadra in Serie D? Come influirà questo cambio di rotta sulla gestione del gruppo? Quali sono le reali motivazioni dietro la separazione dopo i trofei??? In Breve Merlo lascia la panchina dopo due stagioni e tre trofei vinti. Presidente Antonio Barani pianifica il nuovo corso per la Serie D. Notizia comunicata durante le celebrazioni per l'858° complea .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, finisce il ciclo con Merlo: addio dopo i trofei Notizie correlate Lucca, il saluto al Questore Russo: finisce un ciclo dopo 30 anni? Cosa scoprirai Chi ha voluto organizzare il saluto ufficiale per il Questore? Come ha influenzato il rapporto tra Questura e cittadini lucchesi?... Addio burocrazia: Alessandria lancia lo sportello per il digitaleIl Csvaa ha inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale ad Alessandria per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online della...