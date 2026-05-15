Nel delta del Po si registrano diversi furti di rame presso le idrovore, con cavi tranciati che potrebbero causare allagamenti nelle aree abitate. Le forze dell’ordine hanno identificato alcuni punti strategici, tra cui impianti di sollevamento e stazioni di pompaggio, che risultano frequentemente colpiti dai ladri. La rottura dei cavi di rame compromette il funzionamento delle infrastrutture di gestione delle acque, creando potenziali rischi di innalzamento dei livelli idrici nelle zone circostanti.

? Domande chiave Come possono i cavi tranciati causare allagamenti nelle zone abitate?. Quali sono i punti strategici colpiti dai ladri di rame?. Perché il funzionamento delle pompe di Goro è ora a rischio?. Chi deve garantire la vigilanza su questi impianti fondamentali?.? In Breve Furti concentrati tra i canali di Ca’ Giustinian e l'impianto irriguo di Goro.. Danni ai sistemi elettrici compromettono la gestione idrica del territorio del Delta.. Rischio allagamenti per abitazioni e aziende agricole in caso di piogge intense.. Necessità di riparazioni urgenti per ripristinare la funzionalità delle pompe colpite.. Furti di rame e cavi tranciati colpiscono le idrovore del Delta del Po, mettendo a rischio la sicurezza idraulica tra Ca’ Giustinian e Goro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delta del Po: furti di rame alle idrovore, rischio allagamenti

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