Un'azienda ha deciso di assegnare un bonus di 1.000 euro ai propri dipendenti per far fronte all’aumento dei prezzi. La decisione è stata presa dai fondatori, che hanno deciso di intervenire personalmente per sostenere il personale. I dirigenti e i quadri non sono inclusi in questa iniziativa, che riguarda esclusivamente i lavoratori di livello più operativo. La misura mira a fornire un aiuto diretto ai dipendenti in un periodo di inflazione crescente.

? Punti chiave Chi sono i fondatori che hanno deciso di intervenire personalmente?. Perché i dirigenti e i quadri sono stati esclusi dal bonus?. Come influirà questa scelta sulla gestione sociale delle altre aziende venete?. Cosa significa per il rapporto tra proprietà e operai questo gesto?.? In Breve Donazione deliberata il 15 maggio 2026 dai fondatori Ennio ed Emiliana.. Beneficio destinato a personale operativo e impiegatizio di De Rigo Vision e Refrigeration.. Esclusione dei quadri e dei dirigenti dal ricevimendo della somma di 1.000 euro.. Iniziativa mira a proteggere il tessuto produttivo e la coesione del distretto di Longarone.. A Longarone, i fondatori del Gruppo De Rigo, Ennio ed Emiliana, hanno deliberato il 15 maggio 2026 una donazione personale di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rigo: bonus da 1.000 euro per i dipendenti contro l’inflazione

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