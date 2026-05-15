De Bruyne recupera Neres può tornare | Conte sorride

Il centrocampista del club ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un infortunio e potrebbe essere disponibile per la prossima partita. Inoltre, un altro giocatore, assente nelle ultime settimane, potrebbe tornare a disposizione per la trasferta contro la squadra toscana. Il tecnico ha espresso soddisfazione in conferenza stampa, senza indicare con certezza le scelte finali. La formazione si prepara quindi con alcune novità possibili, mentre il club si avvicina alla sfida di campionato.

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Il Napoli si avvicina alla trasferta contro il Pisa con due segnali positivi dall’infermeria. Antonio Conte ritrova Kevin De Bruyne, assente nell’ultima gara per la ferita allo zigomo che aveva richiesto l’applicazione di punti di sutura. Il centrocampista belga ha recuperato e sarà a disposizione per la sfida in Toscana. Resta da capire se partirà dall’inizio o se verrà utilizzato a partita in corso. La decisione arriverà soltanto dopo le ultime valutazioni dello staff tecnico. Buone notizie anche per David Neres. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’esterno brasiliano potrebbe tornare almeno tra i convocati dopo circa cinque mesi di stop. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne recupera, Neres può tornare: Conte sorride ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Infortuni Napoli: le condizioni di Anguissa e De Bruyne, Conte sorride. McTominay...Il Napoli ha riaperto ufficialmente la sessione di lavoro al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro... Leggi anche: Conte a centrocampo non recupera nessuno: ancora fuori Anguissa, con McTominay e De Bruyne De Bruyne recupera, Neres può tornare: Conte sorrideForzAzzurri.net - De Bruyne recupera, Neres può tornare: Conte sorride Il Napoli si avvicina alla trasferta contro il Pisa con due segnali positivi dall’infermeria. Antonio ... forzazzurri.net SKY - Napoli, De Bruyne recuperato per il match col Pisa: Neres può tornare tra i convocatiIl Napoli si prepara in vista del match contro il Pisa. Come riporta Sky Sport, arrivano notizie incoraggianti per Antonio Conte: De Bruyne è tornato regolarmente a disposizione, dopo il forfait contr ... napolimagazine.com