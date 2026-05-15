Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria, confermando le aspettative degli esperti. La corsa si è svolta su un percorso impegnativo, con numerosi attacchi e cambi di ritmo, che hanno visto il ciclista danese mantenere la leadership fino al traguardo. Un momento chiave si è verificato durante gli ultimi chilometri, quando Vingegaard ha aumentato il ritmo, lasciandosi alle spalle i principali inseguitori. La vittoria si inserisce in una gara caratterizzata da strategie e gare di resistenza.

Jonas Vingegaard ha confermato i pronostici della vigilia ed è andato a prendersi il successo nella settima tappa del Giro d’Italia 2026. Il campionese danese ha fatto la differenza sulla salita del Blockhaus, centrando così la sua prima vittoria in carriera sulle strade italiane. Un’affermazione frutto sicuramente dell’immenso talento di Vingegaard, ma arrivata grazie anche all’ottimo lavoro di squadra da parte di due gregari di lusso come l’americano Sepp Kuss e Davide Piganzoli, che ben si è comportato su questo primo arrivo in salita, riuscendo anche a restare con il gruppetto della maglia rosa e dunque con ancora una possibile Top-10 in classifica generale all’orizzonte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli: “Abbiamo l’uomo più forte e lo abbiamo dimostrato”

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