Darderi si prepara così alla semifinale a Roma | che entusiasmo per l' azzurro!

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico si respira un’aria di attesa per la semifinale di Luciano Darderi, che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Il giovane azzurro, considerato una delle sorprese di questa edizione degli Internazionali d’Italia, si avvicina alla sfida con entusiasmo e determinazione. La sua presenza tra i protagonisti del torneo sta suscitando grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori, pronti a seguire ogni suo movimento sul campo.

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Al Foro Italico cresce l’attesa per la partita di Luciano Darderi, la grande sorpresa di questi Internazionali d’Italia. L’azzurro numero 16 della classifica live Atp è alla sua prima semifinale in carriera in un Masters 1000, per di più nel torneo della sua vita, quello che sognava di vincere da ragazzino. Luciano ha trascorso una vigilia tranquilla, con la solita routine, prima della partita contro il norvegese Casper Ruud. Una lunga dormita, sveglia alle 9, colazione con uova, avocado, prosciutto, formaggio, caffè e spremuta d’arancia. E alle 13 warm up in un campo secondario preso d’assalto dal pubblico. L’orario di inizio del match è fissato per le 15. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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