Darderi come Panatta | la veronica è perfetta il Centrale esplode e lui si carica così
Luciano Darderi si è fermato in semifinale a Roma, sconfitto dal tennista norvegese con un punteggio di 6-1 6-1. Durante la partita, il giocatore ha eseguito una veronica che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico nel Centrale. La prestazione di Darderi ha mostrato diversi momenti di buona tecnica, ma non è bastato per superare l’avversario. Il torneo si conclude con questa sconfitta, mentre il vincitore avanza verso la finale.
Non è bastato il solito caffè porta fortuna questa volta: Luciano Darderi saluta Roma in semifinale, battuto da Ruud per 6-1 6-1. Al di là del risultato, questa veronica rimane uno dei punti più belli del torneo!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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