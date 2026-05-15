Darderi come Panatta | la veronica è perfetta il Centrale esplode e lui si carica così

Luciano Darderi si è fermato in semifinale a Roma, sconfitto dal tennista norvegese con un punteggio di 6-1 6-1. Durante la partita, il giocatore ha eseguito una veronica che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico nel Centrale. La prestazione di Darderi ha mostrato diversi momenti di buona tecnica, ma non è bastato per superare l’avversario. Il torneo si conclude con questa sconfitta, mentre il vincitore avanza verso la finale.

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