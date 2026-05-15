Dalla saldatura alla pressa | Giulia compie 100 anni a Borgonovo

A Borgonovo, una donna ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, celebrato durante un evento dedicato nel suo luogo di lavoro. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti sindacali che le hanno consegnato un omaggio in riconoscimento della sua presenza e della sua lunga carriera. La protagonista, che ha iniziato come saldatrice e poi ha lavorato con presse, ha vissuto un secolo di attività nel settore industriale. La sua storia viene ricordata tra colleghi e rappresentanti sindacali presenti alla cerimonia.

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? Punti chiave Come ha fatto una donna a imporsi tra saldatrici e presse?. Chi sono i rappresentanti sindacali che hanno omaggiato la centenaria?. Perché la storia di Giulia è diventata un simbolo per Borgonovo?. Cosa racconta il suo passato lavorativo sui diritti acquisiti oggi?.? In Breve Claudio Malacalza e Romano Braghieri rappresentano lo Spi Cgil di Piacenza a Borgonovo.. La carriera lavorativa ha visto Giulia Filippini come saldatrice e addetta alla pressa milanese.. L'impegno sindacale della centenaria riflette la storia dei diritti acquisiti nel settore metalmeccanico.. Il traguardo celebra la memoria storica del lavoro e della solidarietà nel territorio piacentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla saldatura alla pressa: Giulia compie 100 anni a Borgonovo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nanà compie 100 anni: dalla fuga da Tripoli alla vita a PalermoIl 29 marzo 2026 segna un traguardo storico per Rossana Besson, nota a tutti come Nanà, che compie cent’anni di vita vissuta intensamente tra... Festa alla Scuola Militare Nunziatella, l’ex allievo Arturo Amendolara compie 100 anniDiventato cardiologo in Cilento, per lui anche un incontro con il colonnello Valent e alcuni allievi del 238° corso con un augurio.