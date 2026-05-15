Dalla cassa integrazione alla TV | il successo di Giovani Nonne

? Domande chiave Come ha trasformato un video amatoriale in un format televisivo? Quali segreti culinari ha imparato osservando i gesti di nonna Rosa? Perché la protagonista combatte contro l'omologazione della cucina lucana? Come può la spontaneità digitale superare la perfezione dei food blogger??? In Breve Nascita del format nel 2020 durante il lockdown per necessità di cassa integrazione. Metodo culinario basato sull'osservazione dei gesti di nonna Rosa a Matera. Promozione del pep . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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