Dal whisky al rhum | il boom dei distillati che diventano asset

Negli ultimi anni, i distillati come whisky e rhum hanno visto un crescente interesse da parte degli investitori, che li considerano a tutti gli effetti come asset da collezione. Alcune bottiglie sono passate di mano a valori molto superiori rispetto a quelli di acquisto, arrivando a cifre di decine di migliaia di euro. La rivalutazione si basa su vari fattori, tra cui l’età, la rarità e la domanda di mercato. Si può quindi osservare un mercato in espansione che coinvolge appassionati e investitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può una bottiglia di rhum passare da poche centinaia di euro a decine di migliaia?. Perché il caso Caroni ha cambiato le regole del collezionismo mondiale?. Cosa rende i nuovi stock giapponesi simili alle leggendarie riserve di Trinidad?. Quale differenza tecnica rende il rhum agricole un asset più tracciabile?.? In Breve Caroni chiude nel 2002 a Trinidad dopo la crisi dell'industria zuccheriera locale.. Bottiglie Caroni passano da poche centinaia a decine di migliaia di euro in asta.. Yoshiharu Takeuchi chiude la microdistilleria giapponese Nine Leaves nel 2023.. La Maison & Velier acquista lo stock residuo di Nine Leaves nel 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal whisky al rhum: il boom dei distillati che diventano asset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 8 Bourbons Under $60 That EMBARRASS Top Shelf Bottles Sullo stesso argomento milano whisky day 2026: a milano il fascino dei grandi distillati indipendentiTorna l’appuntamento per chi ama il whisky e, in questo caso, quello più libero, che si racconta fuori dagli schemi: il 18 Aprile il Milano Whisky... Leggi anche: Cat bond, ovvero quando le catastrofi diventano un asset finanziario Instagram compie 15 anni, dal whisky al primo logo: tutte le curiosità (e il lati oscuri) di un'app che influenza il mondoInstagram è probabilmente molto più di una semplice app. Nei 15 anni che vanno dalla fondazione a oggi, visto che la nascita risale al 6 ottobre 2010, è diventata un mosaico digitale che intreccia ... corriere.it Instagram compie 15 anni, dal whisky al primo logo: tutte le curiosità (e il lati oscuri) di un'app che influenza il mondoIl primissimo logo di Instagram, che richiamava l'idea di una Polaroid La storia di Instagram in verità inizia con un progetto collaterale e un bicchiere di whisky. Kevin Systrom non aveva una ... corriere.it