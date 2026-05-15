Dal bottino nel sacco all' ordine di carcerazione | sfilza di reati in tangenziale

Di recente, un normale controllo sulla tangenziale si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria. Durante l’intervento, gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato merce che risultava essere stata rubata. La scena si è svolta nei giorni scorsi e ha portato alla scoperta di un sacco contenente oggetti proventienti da furti. L’intera operazione ha portato all’emissione di un ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo.

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