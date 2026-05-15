Dai domiciliari al carcere a Como | arrestato 31enne cileno condannato per furti e rapine

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni, cittadino cileno residente a Como, è stato trasferito dal suo domicilio al carcere del Bassone. La polizia di Stato ha eseguito ieri un ordine di carcerazione, dopo averlo trovato ancora sottoposto agli arresti domiciliari. Il 31enne era stato condannato per furti e rapine e si trovava agli arresti presso la sua abitazione quando è stato arrestato e portato in carcere. Il trasferimento è avvenuto in poche ore.

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Dalla sua abitazione di Como al carcere del Bassone nel giro di poche ore. La polizia di Stato di Como ha eseguito ieri un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 31 anni, cittadino cileno residente in città, già sottoposto agli arresti domiciliari.Il provvedimento è stato emesso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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