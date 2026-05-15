Dai domiciliari al carcere a Como | arrestato 31enne cileno condannato per furti e rapine

Un uomo di 31 anni, cittadino cileno residente a Como, è stato trasferito dal suo domicilio al carcere del Bassone. La polizia di Stato ha eseguito ieri un ordine di carcerazione, dopo averlo trovato ancora sottoposto agli arresti domiciliari. Il 31enne era stato condannato per furti e rapine e si trovava agli arresti presso la sua abitazione quando è stato arrestato e portato in carcere. Il trasferimento è avvenuto in poche ore.

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Dalla sua abitazione di Como al carcere del Bassone nel giro di poche ore. La polizia di Stato di Como ha eseguito ieri un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 31 anni, cittadino cileno residente in città, già sottoposto agli arresti domiciliari.Il provvedimento è stato emesso. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Condannato a 7 anni e mezzo per furti e rapine in serie, il giudice lo scarcera: domiciliari a BolognaAll'indomani della condanna a sette anni e dieci mesi di reclusione per furti, rapine e truffe, il giudice dell'udienza preliminare Michele Dubini ha... Qui la cosa assume contorni da primi anni del 1900. Insomma, se torni e fai da schiava, tutto tornerà come prima e non finirai in galera. O almeno, finirai in carcere ma non in quelle egiziane. Andrai ai domiciliari. #Nessy #chilhavisto #chilhavisters x.com Como, dai domiciliari al carcere: arrestato 31enne per furti e rapine commessi a VeneziaLa Polizia di Stato di Como, ieri, ha arrestato in base ad un Ordine di Esecuzione per la carcerazione, un 31enne ... valtellinanews.it