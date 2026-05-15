Dagli Offspring ai social | la nuova vita del volto di Pretty Fly

? Domande chiave Chi è l'attore che oggi parla di politica su TikTok?. Come ha fatto a mantenere lo stesso aspetto dopo ventotto anni?. Perché la band degli Offspring lo invita ancora sui palchi mondiali?. Cosa succede quando l'icona degli anni Novanta cammina per strada?.? In Breve Cohen ha iniziato la carriera a 18 anni nel video Thank U di Alanis Morissette.. L'attore ha partecipato a concerti recenti al Kia Forum e al festival When We Were Young.. Il rapporto con Dexter Holland avviene tramite messaggi circa ogni due anni.. Il protagonista ha 46 anni e gestisce canali su TikTok, YouTube e Twitch.. Guy Cohen, l’attore che nel 1998 incarnava il protagonista del video musicale degli Offspring, ha parlato con un giornalista della sua carriera iniziata quasi trent’anni fa e della sua attuale attività di livestreaming su TikTok e YouTube. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kiss Offsprings: Stanley Simmons

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