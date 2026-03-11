K-Mania anche nell' Arte | i protagonisti coreani da scoprire e una mostra da vedere
La videoarte coreana sta attirando l’attenzione con protagonisti emergenti e nuove esposizioni. Recentemente, sono stati organizzati eventi che presentano artisti locali e le loro opere, offrendo uno sguardo diretto sulla scena contemporanea del paese. Una mostra dedicata a questa forma artistica è stata allestita, invitando il pubblico a scoprire le creazioni di artisti coreani.
Ora è il turno dell’Arte, in particolare quella proiettata nelle immagini in movimento: un nuovo tassello che si aggiunge e travolge tutti noi. È decisamente K-Mania. K-NOW! Korean Video Art Today presenta uno spaccato dell’arte contemporanea coreana che si traduce nella videoarte, linguaggio profondamente intrecciato alla storia e alla società locale. Si tratta di una produzione artistica originale, le cui vibrazioni sono riuscite incredibilmente a propagarsi a livello internazionale, uscendo dai confini territoriali, abbastanza contenuti. Otto tra artiste, artisti e collettivi coreani contemporanei mettono in scena il proprio estro al LAC, una delle sedi del MASI di Lugano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
