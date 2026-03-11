K-Mania anche nell' Arte | i protagonisti coreani da scoprire e una mostra da vedere

La videoarte coreana sta attirando l’attenzione con protagonisti emergenti e nuove esposizioni. Recentemente, sono stati organizzati eventi che presentano artisti locali e le loro opere, offrendo uno sguardo diretto sulla scena contemporanea del paese. Una mostra dedicata a questa forma artistica è stata allestita, invitando il pubblico a scoprire le creazioni di artisti coreani.