Da Michele Zarrillo agli spettacoli di burlesque | guida agli eventi del fine settimana

Questo fine settimana propone una varietà di eventi, tra cui il concerto di Michele Zarrillo che porta in scena il suo tour, e spettacoli di burlesque che attirano appassionati di questa forma di intrattenimento. Inoltre, ci sarà anche un appuntamento con la comicità di Filippo Caccamo, noto per le sue performance ironiche. Gli eventi si terranno in diverse location della città e sono rivolti a un pubblico di tutte le età. La partecipazione è aperta a chi desidera trascorrere momenti di svago e divertimento.

Diversi gli appuntamenti di questo fine settimana, da Michele Zarrillo in tour all’ironia di Filippo Caccamo fino agli spettacoli di burlesque. Ma non mancheranno momenti culturali di grande sensibilità. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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