Da Menaggio a Cadenabbia | nuovo servio bus navetta gratuito

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Menaggio a Cadenabbia, è stato avviato un nuovo servizio di bus navetta gratuito. La decisione è stata presa in risposta alla riprogrammazione dell’apertura del pontile traghetto di Cadenabbia, che è prevista per il 1° luglio. La compagnia di navigazione ha organizzato il servizio per facilitare il collegamento tra i due punti, considerando anche l’aumento previsto del traffico turistico nella zona. Il servizio sarà disponibile per i visitatori che desiderano spostarsi tra Menaggio e Cadenabbia senza costi aggiuntivi.

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A seguito della riprogrammazione dell’apertura del pontile traghetto di Cadenabbia al 1° luglio ed in previsione del progressivo aumento del traffico turistico, Navigazione Laghi ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento Menaggio-Cadenabbia e viceversa. A partire dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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