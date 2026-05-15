Durante una conferenza stampa, il centrocampista ha espresso fiducia riguardo alle possibilità della squadra di qualificarsi alla prossima Champions League, sottolineando i risultati ottenuti nel campionato in corso. Ha commentato che il percorso stagionale è stato molto positivo e che la squadra si trova in una posizione favorevole per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole evidenziano l’ottimismo tra i giocatori, che puntano a consolidare i risultati ottenuti nelle prossime partite.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu El Shaarawy saluta la Roma: «Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’Olimpico. Abbiamo vissuto emozioni indelebili» Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristante sicuro: «La Champions League è un nostro obiettivo, abbiamo fatto un grande campionato»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, la fiducia di Scaroni: “Sicuro che andremo in Champions League, unico obiettivo dichiarato da tutti”Mancano solo sei partite in Serie A e il Milan non è ancora sicuro di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. Ecco il nostro obiettivo»Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.

La Roma esce dal Tardini conquistando una vittoria importantissima in chiave Champions League, contro un Parma che ha dimostrato coraggio mettendo in seria difficoltà la squadra di Gasperini. Malen è il fulcro di questa squadra: anche oggi mette a segno x.com

[MilanVibes] Giuseppe Riso: Galliani mi ha dato la Champions League 2007 per una notte. Tevez voleva giocare per l'AC Milan. reddit

ROMA - Cristante: Champions a portata di mano! Il derby partita a sé, faremo di tutto per vincereBryan Cristante, centrocampista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai canali della Lega Serie A in vista del derby con la Lazio: Abbiamo fatto un grandissimo percorso quest'anno. Siamo lì ... napolimagazine.com

Roma, Cristante Siamo sulla buona strada. L'obiettivo è tornare in Champions LeagueUn risultato impressionante, considerando anche i primi mesi dello scorso campionato, in cui la squadra ha ottenuto una serie di risultati negativi, con una classifica horror. L'arrivo di Ranieri ha ... ilmessaggero.it