Cristante sicuro | La Champions League è un nostro obiettivo abbiamo fatto un grande campionato

Da calcionews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, il centrocampista ha espresso fiducia riguardo alle possibilità della squadra di qualificarsi alla prossima Champions League, sottolineando i risultati ottenuti nel campionato in corso. Ha commentato che il percorso stagionale è stato molto positivo e che la squadra si trova in una posizione favorevole per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole evidenziano l’ottimismo tra i giocatori, che puntano a consolidare i risultati ottenuti nelle prossime partite.

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