Criminalizzata anche l’anguria palestinese | la deriva della sempre più intollerante Germania

In Germania si apre un nuovo fronte nelle restrizioni legali, questa volta coinvolgendo anche prodotti alimentari come l’anguria definita “palestinese”. La normativa ha portato alla criminalizzazione di questa categoria di frutta, evidenziando un rafforzamento delle misure restrittive nel paese. La tendenza si inserisce in un quadro di norme sempre più stringenti che limitano le espressioni di dissenso e le scelte culturali, confermando un mutamento nelle politiche di controllo e repressione.

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La transizione della Germania verso una democrazia sempre più blindata e intollerante verso le voci critiche non è più una sensazione: è un fatto documentato. Il governo guidato da Friedrich Merz (Cdu), infatti, sembra aver ereditato e addirittura intensificato la deriva securitaria degli ultimi anni. L’ennesima prova arriva da un dossier appena pubblicato dall’Ufficio federale per la protezione della costituzione (BfV), i servizi segreti interni tedeschi. Il documento, intitolato “estremismo laico pro-palestinese”, non è una semplice analisi: è un atto politico che equipara la solidarietà verso il popolo palestinese a una minaccia per l’ordine democratico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Criminalizzata anche l’anguria “palestinese”: la deriva della sempre più intollerante Germania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Merz vassallo di Trump: così la Germania perde sempre più pesoAddio alla linea autonoma di Merkel: dall’Ucraina al Medio Oriente, il cancelliere tedesco ha riposizionato Berlino in completa subordinazione agli... Leggi anche: Il fallimento di Merz: sondaggi disastrosi e una Germania sempre più fragile