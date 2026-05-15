Creatività arti visive e cinematografiche | bandi aperti per partecipare all’VII edizione del Mac Fest 2026

Sono stati aperti i bandi per partecipare alla VII edizione del Mac Fest 2026, un evento dedicato alle arti visive, alla creatività e al cinema. La manifestazione propone un programma ricco di attività che includono discussioni, laboratori e momenti di approfondimento, con un’attenzione particolare all’imprenditoria locale e alla musica. La formula si basa su un approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di coinvolgere diversi aspetti della scena culturale e artistica. La partecipazione è aperta a professionisti e appassionati interessati a confrontarsi e condividere idee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui