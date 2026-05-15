Costa degli Etruschi | record storico con 7,3 milioni di turisti

La Costa degli Etruschi ha registrato un record storico di 7,3 milioni di turisti durante l'ultimo anno. Tra le località che hanno contribuito maggiormente alla crescita ci sono alcuni borghi storici e le spiagge più frequentate della zona. La Regione ha anche corretto alcuni errori presenti nei dati precedenti, aggiornando le cifre ufficiali e chiarendo le modalità di raccolta delle informazioni sui visitatori. La tendenza positiva si conferma rispetto agli anni precedenti, anche grazie all’afflusso di visitatori nelle aree più visitate della costa.

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? Punti chiave Quali borghi hanno trainato la crescita insieme alle spiagge?. Come sono stati risolti gli errori nei dati della Regione?. Perché gli italiani preferiscono gli agriturismi agli hotel tradizionali?. Quando si registrano i maggiori aumenti di presenze in questa zona?.? In Breve Turisti italiani al 57% con crescita del 7,3% rispetto al 2024.. Strutture extralberghiere gestiscono l'81% delle presenze totali nel territorio.. Crescita del 9,4% nelle presenze tra maggio e giugno 2025.. Nuovo Testo unico del turismo regionale regola i flussi dal gennaio 2026.. Oltre 7,3 milioni di presenze registrate nel 2025 segnano il record storico per la Costa degli Etruschi, consolidando il primato dell’Ambito turistico toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Costa degli Etruschi: record storico con 7,3 milioni di turisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bibbona, regina della Costa degli Etruschi: tremila abitanti, un milione di turisti Costa degli Etruschi: il nuovo piano per unire mare e borghiLa gestione coordinata del turismo tra litorale e zone collinari è diventata il fulcro del dibattito nazionale durante il recente incontro del G20... Il Parco di Punta Falcone, a #Piombino, è uno degli highlights della #CostaDegliEtruschi: un promontorio affacciato sul mare, tra il Golfo di Salivoli e Cala Moresca, che offre uno dei panorami più aperti e autentici del territorio. bit.ly/PuntaFalcone @gugia x.com Al VI Trofeo del Litorale della Costa degli Etruschi ben 3 record italiani sulla pista indoor di Venturina TermeSulla pista indoor della SEFI Fiere di Venturina organizzata dal CG Atletica Costa Etrusca è andato in scena il VI Trofeo del Litorale della Costa degli Etruschi, gara d'atletica per rappresentative ... fidal.it VI^ TROFEO DEL LITORALE COSTA DEGLI ETRUSCHI - Meeting indoor promozionale ad invitiIscrizioni degli invitati tramite e-mail [email protected] entro le ore 21,00 di martedì 20 gennaio ... fidal.it