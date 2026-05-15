Così la Grecia è diventata l'avamposto israeliano in Europa

Negli ultimi anni, la Grecia ha rafforzato i rapporti con Israele, passando da una solidarietà storica per la Palestina a una collaborazione militare più stretta. La crisi economica e le tensioni con la Turchia hanno portato il paese a diventare una sorta di frontiera strategica per Tel Aviv in Europa. Questo cambiamento si riflette in accordi e iniziative condivise, che indicano una crescente vicinanza tra i due paesi su diversi piani.

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Dalla storica solidarietà per la Palestina alla simbiosi militare con Israele: così la crisi economica e il timore della Turchia hanno trasformato la Grecia nella "retroguardia strategica" di Tel Aviv. Il caso della Flotilla a Creta svela il prezzo di questa metamorfosi: una sovranità nazionale barattata con droni, scudi antimissile e tecnologia israeliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nobody Talks About This! Were The Sumerian Watchers Actually Egypt's First Rulers History For Sleep Sullo stesso argomento La trasformazione di Marsiglia, diventata una delle città più cool d’EuropaLa meta perfetta per una vacanza primaverile? Marsiglia, diventata una delle città più cool d'Europa. Razzo di Hezbollah su avamposto israeliano, ferito il figlio del ministro SmotrichSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... La civiltà sul continente europeo si è sviluppata dal profondo retaggio dell'Antica Atene e dell'Antica Roma, dall'architettura e dalla poesia: così Petros Markaris, che oggi inaugura il programma della Grecia come paese ospite al @SalonedelLibro. L’autore p x.com Così la Grecia è diventata l’avamposto israeliano in EuropaMentre i 175 attivisti e attiviste della Global Sumud Flotilla scendevano dalle passerelle del molo di Atherinolakkos lo scorso 30 aprile, scortati dalla polizia ellenica, il porto industriale sulla ... fanpage.it Così la Grecia ha dato una mano a Israele ad assaltare le navi della Flotilla: la ricostruzioneMentre il Ministro degli Esteri greco Gerapetritis parla di dovere umanitario, le testimonianze raccolte da Fanpage ... fanpage.it