Cos’hanno fatto prima di morire Strage Maldive l’orribile scoperta | I corpi trovati così

Durante un'escursione in mare, alcuni visitatori avevano promesso di ammirare un fondale spettacolare. Tuttavia, dopo un momento di silenzio improvviso, sono stati trovati i corpi di alcuni partecipanti. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Le autorità hanno sequestrato alcuni oggetti e stanno svolgendo i rilievi sul luogo. La dinamica dell'evento è ancora oggetto di accertamenti, mentre amici e familiari attendono aggiornamenti.

Un’escursione in mare, la promessa di un fondale spettacolare e poi un silenzio improvviso, pesantissimo. Alle Maldive, in uno dei paradisi più amati anche dagli italiani, qualcosa si è spezzato in pochi minuti. E mentre le comunicazioni ufficiali arrivavano a scatti, tra correzioni e conferme, l’ansia si è trasformata in paura. Solo dopo, con il passare delle ore, è emerso il quadro: un gruppo di connazionali impegnati in un’immersione nell’area dell’atollo di Vaavu non è più riemerso. Le autorità locali hanno avviato le ricerche, poi sono arrivate le conferme dal consolato e infine dalla Farnesina. Il bilancio è gravissimo: cinque cittadini italiani morti durante l’immersione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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