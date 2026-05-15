Cos’hanno fatto prima di morire Strage Maldive l’orribile scoperta | I corpi trovati così

Da caffeinamagazine.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione in mare, alcuni visitatori avevano promesso di ammirare un fondale spettacolare. Tuttavia, dopo un momento di silenzio improvviso, sono stati trovati i corpi di alcuni partecipanti. La scoperta ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Le autorità hanno sequestrato alcuni oggetti e stanno svolgendo i rilievi sul luogo. La dinamica dell'evento è ancora oggetto di accertamenti, mentre amici e familiari attendono aggiornamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’escursione in mare, la promessa di un fondale spettacolare e poi un silenzio improvviso, pesantissimo. Alle Maldive, in uno dei paradisi più amati anche dagli italiani, qualcosa si è spezzato in pochi minuti. E mentre le comunicazioni ufficiali arrivavano a scatti, tra correzioni e conferme, l’ansia si è trasformata in paura. Solo dopo, con il passare delle ore, è emerso il quadro: un gruppo di connazionali impegnati in un’immersione nell’area dell’atollo di Vaavu non è più riemerso. Le autorità locali hanno avviato le ricerche, poi sono arrivate le conferme dal consolato e infine dalla Farnesina. Il bilancio è gravissimo: cinque cittadini italiani morti durante l’immersione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Hanno fatto una fine orribile”, l’ipotesi della ‘tossicità da ossigeno’ per i cinque italiani morti alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a circa 50 metri di profondità.

strage maldive cos hanno fatto primaMaldive, strage in paradiso. Morti cinque sub italianiMorti cinque ricercatori italiani alle Maldive. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità ma non sono mai riemersi. Fra le vittime Monica Montefalcone, professoressa associata in Ecologia all'Un ... ilgiornale.it

strage maldive cos hanno fatto primaItaliani morti alle Maldive in un'immersione, i dubbi su meteo e bombole: cosa sappiamo sulla strageCinque italiani morti durante una immersione alle Maldive: cosa sappiamo e quali sono le possibili cause della tragedia ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web