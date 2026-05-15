Cos'è una crociera subacquea l'istruttore SSI spiega i rischi | Rispettare limiti del proprio brevetto
Le crociere subacquee sono diventate una scelta popolare tra gli appassionati di immersioni, con destinazioni che vanno dalle Maldive all’Egitto. Tuttavia, un incidente recente ha causato la morte di cinque italiani, portando l’attenzione sui rischi connessi a questa attività. Un assistente istruttore SSI ha fornito chiarimenti sui pericoli associati alle immersioni e sull'importanza di rispettare i limiti stabiliti dal proprio brevetto. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e le procedure durante le escursioni subacquee.
Dalle Maldive all’Egitto, le crociere subacquee attirano sempre più appassionati. Dopo la tragedia costata la vita a cinque italiani, l'assistente istruttore SSI Giuseppe Masciandaro spiega a Fanpage.it quali sono i rischi, le regole e i brevetti necessari per immergersi in sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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