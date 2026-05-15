Cosa succede in caso di pioggia agli Internazionali di Roma | il protocollo su sospensione e rinvio

Oggi al Foro Italico, le semifinali degli Internazionali di Roma potrebbero essere influenzate dal maltempo. La pioggia potrebbe portare a sospensioni o rinvii delle partite tra Sinner e Medvedev, e Darderi e Ruud. Le condizioni atmosferiche sono monitorate attentamente, e le decisioni sul proseguimento degli incontri verranno prese in base all’andamento delle precipitazioni. La pianificazione degli appuntamenti potrebbe subire variazioni in funzione delle condizioni meteo durante la giornata.

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