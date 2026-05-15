Cosa succede in caso di pioggia agli Internazionali di Roma | il protocollo su sospensione e rinvio
Oggi al Foro Italico, le semifinali degli Internazionali di Roma potrebbero essere influenzate dal maltempo. La pioggia potrebbe portare a sospensioni o rinvii delle partite tra Sinner e Medvedev, e Darderi e Ruud. Le condizioni atmosferiche sono monitorate attentamente, e le decisioni sul proseguimento degli incontri verranno prese in base all’andamento delle precipitazioni. La pianificazione degli appuntamenti potrebbe subire variazioni in funzione delle condizioni meteo durante la giornata.
La pioggia potrebbe condizionare questa giornata al Foro Italico, dove sono in programma le semifinali Sinner-Medvedev e Darderi-Ruud. Nel tennis esiste un protocollo preciso per questo tipo di situazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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